Torna la sosta a pagamento in centro a Cerreto: tariffe e abbonamenti

Nel centro storico di Cerreto Guidi è attivo da tempo un servizio di sosta auto a pagamento nel centro la cui gestione sarà affidata, a partire da Mercoledì 1 Febbraio, alla Ditta Siak parcheggi srl.

Il servizio consisterà nella presenza periodica di un addetto che vigilerà sulla corretta occupazione degli stalli blu e sul relativo pagamento della tariffa.

Si ricorda che la sosta a pagamento in centro storico, è attiva nei soli giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 con tariffa oraria di € 1,00 e € 0,25 ogni 15 minuti successivi.

La sosta massima è di 2 ore con i primi 15 minuti gratuiti con esposizione del ticket.

Sono 5 gli apparecchi parcometri presenti in centro, di cui 2 con sistema di pagamento a mezzo carte elettroniche (uno posizionato in via Vittorio Veneto nei pressi della Coop e l’altro in via Santi Saccenti all’altezza dello sdrucciolo della Porta) e 3 con sistema di pagamento a mezzo moneta (il primo in piazza Vittorio Emanuele II in prossimità dell’Ufficio Turistico, il secondo in via della Libertà di fronte a via del Mortaio, il terzo sempre in via della Libertà tra i civici 3 e 7).

Come richiesto dai cittadini, sarà previsto un abbonamento per i residenti e domiciliati nelle vie: Roma, Santi Saccenti, Libertà, Guidi, Ponti Medicei, del Mortaio, sdrucciolo della Porta; e nelle piazze Vittorio Emanuele II e Umberto I.

Per ottenere gli abbonamenti, gli interessati dovranno compilare un apposito modulo già reperibile presso l’Urp o scaricabile dal sito del Comune.

Gli abbonamenti previsti sono di 3 tipi: Mensile (€ 15,00); Trimestrale (€ 35,00) e Semestrale (€ 50,00).

E’stato stabilito un abbattimento dei costi di tutti gli abbonamenti nella misura del 50%, per i titolari ultra 65enni delle auto per le quali è richiesto l’abbonamento.

