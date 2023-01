Spacca bottiglie sulle auto, la polizia lo blocca col taser

Ha portato via alcol da un supermercato in centro a Pistoia, ha seminato il panico fra le persone presenti, poi, uscito, ha spaccato le bottiglie contro due auto, tra cui quella della polizia, appena intervenuta. Il fatto è avvenuto intorno alle 12 di martedì 24 gennaio nel quartiere di San Biagio, dove un giovane di origini nigeriane ha dato in escandescenze.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i dipendenti e il direttore del supermercato in un primo momento avrebbero tentato di fermarlo, senza successo. All'arrivo della polizia l'uomo avrebbe continuato con le sue manifestazioni d'ira, danneggiando le auto parcheggiate vicino all'uscita del negozio e urlando contro i poliziotti. Gli agenti per fermarlo hanno dovuto usare il taser. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in ospedale per un controllo.