A Firenze un convegno sull’unione bancaria europea nell’esperienza italiana

Non era difficile prevedere che l’istituzione dell’Unione bancaria europea avrebbe portato, insieme ad una modernizzazione del settore, a tensioni di natura sia economico-finanziaria che giuridica negli Stati membri. Così è stato, come dimostrano una serie di casi e controversie che hanno interessato non pochi ordinamenti. Il convegno organizzato da Fondazione CESIFIN, ente strumentale di Fondazione CR Firenze, che si terrà a Palazzo Incontri, venerdì 27 gennaio alle 15:30, si propone d’indagare il tema da una prospettiva non solo giuridico-formale, ma intrisa di realismo. L’Italia non ne è certo rimasta estranea, ma nello stesso tempo è stata destinataria di opportunità positive ai fini della razionalizzazione del sistema bancario. La normativa è stata rivista in profondità, la governance del settore è ormai integrata in senso sostanzialmente federale con la Banca Centrale Europea e le istituzioni dell’Unione, i nostri maggiori istituti di credito competono a pieno titolo nell’arena finanziaria mondiale.

Sono comunque emerse rilevanti aporie specie per la fase definita di “risoluzione” delle crisi bancarie, anche per i delicati problemi di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato. Il che ha dato luogo a una serie di controversie oggetto di note sentenze del Tribunale UE e della Corte di giustizia: le quali, da una parte, hanno posto dei punti fermi, ma dall’altra hanno dimostrato i limiti degli interventi della Commissione e talora anche della stessa Banca Centrale Europea, per di più aggravati dalla non prontezza del controllo giurisdizionale delle Corti dell’Unione. Le complesse vicende dell’attuazione in Italia della disciplina dell’Unione bancaria europea sono ora analizzate nel volume collettaneo “Il diritto bancario europeo. Problemi e prospettive”, Pacini Giuridica, 2022, curato da Mario P. Chiti e Vittorio Santoro nel quale i versanti commercialistici e pubblicistici della problematica sono trattati da noti specialisti accademici e delle istituzioni. Per prenotazioni e per consultare il programma completo visitare il sito cesifin.it