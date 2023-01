Attentati sulla linea dell'alta velocità, arrestato anarchico dalla Digos

Un anarchico è stato arrestato dalla Digos di Firenze su ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip di Firenze dopo le indagini della direzione distrettuale antiterrorismo in quanto indiziato di 6 attentati tra il 28 agosto e il 28 dicembre sulla linea ferroviaria ad alta velocità Firenze-Bologna nelle località di San Piero a Sieve e Firenzuola.

I reati contestati sono attentato continuato alla sicurezza dei trasporti, pena prevista da 1 a 5 anni con aggravante che può arrivare a triplicare gli anni, oltre ad associazione con finalità di terrorismo, pena dai 7 ai 15 anni.

L’aggravante per motivi di terrorismo riguarda l'attenzione da parte degli anarchici in Italia lungo la linea ad alta velocità. L'arrestato avrebbe intrattenuto con loro contatti stabili a livello provinciale.

Il contributo nei sopralluoghi da parte della polfer di Firenze e della polizia scientifica ha portato a indagini tradizionali e anche pedinamenti.

I danni causati dagli attentati hanno una portata economica ingente e riguardano la strumentazione utilizzata per la sicurezza dei viaggiatori in caso di incidenti.

In un episodio è stato danneggiato il quadro di comando del sistema di areazione servente la galleria interessata da uno degli attentati, che in caso d’incidente ferroviario, non avrebbe consentito il corretto deflusso dei fumi prodotti, rischiando l'intossicazione dei presenti.

Sono in corso riscontri sulla posizione di due minori, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze, in ordine al loro eventuale coinvolgimento in uno dei sei episodi criminosi.