Chiusura residenze e mense universitarie senesi: a breve incontro tra DSU e Sindacati

“A seguito del nostro comunicato stampa in cui denunciavamo l’irreperibilità da parte del DSU Regionale di fronte alle nostre sollecitazioni sul problema delle residenze e mense universitarie chiuse, siamo lieti di informare gli studenti e i lavoratori coinvolti che a breve si svolgerà un incontro tra le parti, come da noi urgentemente richiesto da novembre 2022 tramite più di una PEC” – dichiarano CGIL, CISL e UIL senesi e di Categoria.

“A questo punto non ci interessa tanto smentire quanto dichiarato dall’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana in un comunicato stampa, – spiegano i sindacati – ma affrontare subito le problematiche dei lavoratori occupati presso gli appalti, ovvero portieri e personale delle pulizie e delle mense, che rischiano, nella migliore delle ipotesi, di vedersi ridurre le ore lavorative o addirittura di perdere il posto di lavoro”.

“Speriamo che l’atteggiamento del DSU Regionale sia cambiato – concludono le organizzazioni – e che l’incontro del 1 febbraio porti ad un trasparente e proficuo confronto nel rispetto delle rappresentanze sindacali e nell’esclusivo interesse degli universitari e dei dipendenti delle cooperative ed imprese coinvolte”.

Fonte: Cgil Siena - Ufficio Stampa