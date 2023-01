Con pistola (finta) davanti alla scuola: arrestato 20enne a Prato

Attimi di tensione, oggi a Prato verso le 13, nel parcheggio di un polo scolastico in via Galcianese: un giovane con la testa coperta da cappuccio teneva in mano una pistola, poi rivelatasi una scacciacani senza tappo rosso.

Il ragazzo, un 20enne pratese già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di armi. Il giovane si aggirava nello spazio davanti a un istituto ed è stato notato da molti studenti che hanno informato il dirigente scolastico. Uno dei docenti si è avvicinato ha avvicinato al giovane per capire cosa volesse.

Dopo l’allarme lanciato al NUE 112 da parte della scuola, poco dopo in via Galcianese sono arrivate le volanti della polizia che hanno bloccato il 20enne, nonostante la sua resistenza.

Con sé aveva, oltre alla pistola scacciacani senza tappo rosso, anche sei proiettili, uno storditore elettrico, un coltello e hashish.