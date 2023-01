Da Pisa a Lucca si cercano oltre 8mila lavoratori a gennaio 2023

Sono 8.210 i lavoratori ricercati dalle imprese nel mese di gennaio nei territori della Toscana Nord-Ovest (Lucca, Massa-Carrara e Pisa) e salgono a quasi 21mila unità per il trimestre gennaio-marzo 2023.

Numeri che mostrano segnali incoraggianti ed in alcuni casi in controtendenza rispetto all’andamento nazionale e regionale anche se rimangono le difficoltà delle imprese a trovare i lavoratori necessari in tutte e tre le province.

Questo è quanto emerge dai dati rilevati per il mese di gennaio 2023 su un campione di quasi 2.300 imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa con dipendenti del Sistema informativo Excelsior, indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con ANPAL ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche - ISR.

“La ricerca di profili professionali corrispondenti alle esigenze delle imprese è aspetto che diventa sempre più di rilievo – ha dichiarato Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - che comporta anche conseguenti criticità per le imprese che non riescono a ricoprire la domanda di lavoro per poter fare fronte alle richieste del mercato. Il sistema camerale cerca di colmare questo divario con progetti, come Excelsiorienta, per aiutare studenti a scegliere un futuro professionale in linea con i propri talenti e proprie passioni, tenendo presente contemporaneamente le opportunità del mondo del lavoro, in modo da poter fare la scelta giusta nel momento della scelta dell’indirizzo di studio.”

Fonte: Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest