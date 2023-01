Don Bigalli e Teatro del Verso incontrano gli studenti di Colle

L'Assessorato all'Istruzione e la sezione ANPI del Comune di Colle di Val d'Elsa organizzano una mattinata di eventi, aperti al pubblico, in occasione della celebrazione della Giornata della Memoria. L'incontro è previsto a partire dalle ore 10.30 del 27 gennaio nell'auditorium del complesso scolastico di Viale dei Mille.

“La memoria – spiega Serena Cortecci, assessore all’istruzione e scuola - è un fondamento della nostra Repubblica che si basa sui principi di uguaglianza, di libertà, di dignità umana, con il riconoscimento dei diritti universali dell’uomo. Abbiamo il dovere della memoria, non solo nei confronti delle giovani generazioni, ma contro la violenza e la sopraffazione”.

"E' un'iniziativa che si incastra perfettamente con l'idea che noi stiamo portando avanti come ANPI - dice Francesco Corsi, presidente della sez. colligiana dell'Associazione - sentiamo l'urgenza pressante di dare senso attivo alla memoria come strumento di interpretazione e cambiamento del presente e non solo come momento formale di celebrazione".

L'iniziativa si articolerà in due momenti: nella prima parte l'associazione Teatro al Verso curerà un laboratorio teatrale con gli studenti a partire da letture su storia e memoria; una volta concluso il laboratorio, la parola passerà ad Andrea Bigalli, referente di Libera per la Toscana, che, in dialogo con gli studenti, traccerà un ponte tra passato e presente, partendo dal senso di fare memoria come esercizio di impegno per le battaglie di diritti sociali e civili di oggi.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa