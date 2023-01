Doping e sport, convegno a Palazzo Vecchio

Venerdì 27 gennaio alle 20.30, presso la sala d’Arme in Palazzo Vecchio a Firenze, si terrà il convegno "I pericoli del doping nello sport dilettantistico". L’iniziativa, organizzato da U.S. Nave in collaborazione con Uisp Firenze, vede la partecipazione di Alessandro Donati, maestro dello sport e autore di numerose pubblicazioni. Donati, che molti ricorderanno al fianco del marciatore Alex Schwazer, presenterà a Firenze il libro “I signori del doping”.

Intervengono al convegno della Uisp: Cosimo Guccione, assessore allo Sport, Comune di Firenze; Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport, Città Metropolitana di Firenze; Fabio Giorgetti, delegato CONI Firenze; Marco Tavanti, medico specialista in Medicina dello sport; Clementina Colucci, dottoressa di ricerca in diritto penale e Marco Ceccantini, presidente Uisp Firenze. Modera Massimo Cervelli, di Radio Toscana.