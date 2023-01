Educazione alla cittadinanza alle medie, nasce il Consiglio Comunale degli studenti di Scandicci

Un percorso in due anni di educazione alla cittadinanza per tre classi seconde delle scuole secondarie di primo grado Altiero Spinelli ed Enrico Fermi, che inizierà il prossimo 1 febbraio con le prime lezioni per concludersi a primavera 2024 con una seduta del Consiglio Comunale degli studenti, e la discussione di una mozione alla presenza del Sindaco e della Presidenza del Consiglio Comunale; il documento approvato sarà poi fatto arrivare al vero Consiglio Comunale, quello eletto dai cittadini di Scandicci.

“Siamo alla prima edizione di un percorso molto approfondito di educazione alla cittadinanza, alle regole democratiche, al confronto delle idee”, dice l’assessora alla Pubblica istruzione Ivana Palomba – un progetto ‘dal vivo’ che alterna momenti ludici a vere e proprie lezioni, con un approccio in ogni caso assolutamente serio grazie all’impegno della Segreteria Generale del Comune, ovvero dello staff che segue il Consiglio Comunale vero e proprio e che curerà direttamente ogni passaggio con i docenti e gli studenti. Ringraziamo le scuole e le dirigenze scolastiche Spinelli e Pratolini che hanno aderito e condiviso il progetto, oltre al Sindaco Sandro Fallani e alla Presidente del Consiglio Comunale Loretta Lazzeri che parteciperanno ai principali passaggi di questo percorso. L’obiettivo è quello di far crescere il progetto, con le prossime edizioni sempre più partecipate”.

Durante le prime lezioni, che si svolgeranno presso le rispettive scuole, saranno spiegate agli studenti le parole e gli istituti giuridici: Diritti, Costituzione, legge, statuto, competenza giuridica, competenza territoriale, stato, regione, città metropolitana, comune, ente locale, pubblica amministrazione, elettorato, partiti politici, sindaco, giunta, assessori, consiglio comunale e presidenza del consiglio comunale, gruppi consiliari, commissioni, maggioranza e opposizione, atti amministrativi.

Nella primavera di quest’anno un secondo momento con tutte le classi assieme, con la redazione di un documento finale che certifichi il percorso dell'anno e abbia come contenuto la pianificazione del lavoro della seconda parte del progetto, che invece si proporrà come obiettivo l'elezione e lo svolgimento di una seduta consiliare che abbia i ragazzi come protagonisti per l'anno scolastico 2023/2024.

Il prossimo anno scolastico, quindi, gli studenti ormai in terza lavoreranno in prima persona alla redazione di programmi di governo, con un lavoro approfondito sull'elettorato attivo, i partiti, i movimenti e le modalità di proposta di tematiche politiche e sociali, sulla redazione dei programmi, delle liste e dei simboli, con la presentazione formale e il deposito di candidature, liste e programmi, oltre alla costituzione di un ufficio elettorale che si occupi di gestire la campagna.

Ultimo passaggio, infine, la seduta del Consiglio Comunale degli studenti con tanto di insediamento del Sindaco, giuramento con fascia, discorso di insediamento, presentazione del programma, alla presenza di Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale veri.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa