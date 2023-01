Fornaio, empolese doc, azionista dell'Empoli: è scomparso Luciano Tempestini

Empoli perde Luciano Tempestini, storico fornaio della città. Tempestini è venuto a mancare a 89 anni all'ospedale San Giuseppe, era noto sia per la sua attività di imprenditore e panificatore sia perché in passato è stato azionista (nonché tifoso) dell'Empoli Fc.

I funerali si sono svolti alla chiesa della Madonnina del Grappa nella mattinata del 25 gennaio. Tempestini a circa cinquant'anni aveva aperto col padre il panificio in via Carrucci, un punto di riferimento per Empoli. Vedovo da tempo, lascia la compagna con la figlia, altri due figli e i nipoti.

A piangerlo è anche l'Empoli calcio: "Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e AD Rebecca Corsi e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Luciano Tempestini, in passato azionista della società e da sempre tifosissimo azzurro. Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra".