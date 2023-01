Ruba fucile mentre il cacciatore è al bar, arrestato a Pistoia

Un 35enne marocchino senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali è stato arrestato per il furto di un fucile da caccia calibro 12 dalla Fiat Panda del proprietario parcheggiata in via Dalmazia a Pistoia.

I carabinieri del Radiomobile hanno curato le indagini. Il derubato ha affermato di essersi fermato alle prime ore dell'alba in un bar per un caffè prima di partire per la caccia, lasciando la macchina non chiusa a chiave. Due i fucili sul sedile anteriore, al ritorno ne era rimasto solo uno.

Grazie ai filmati di due telecamere di videosorveglianza è stato possibile individuare l'uomo che scappava con l'arma in mano, vestito con felpa, jeans, scarpe da ginnastica e cappellino con visiera.

I carabinieri erano intervenuti qualche ora prima del furto nei pressi dello stesso bar, vedendo un uomo identico a quello rintracciato nelle immagini. Una volta rintracciato è avvenuto l'arresto.