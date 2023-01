Il coro Diluvio Universale cerca nuove voci: prove aperte a tutti sabato 4 febbraio

Il Coro Diluvio Universale di Staffoli (da alcuni anni costituisi anche in associazione) è una realtà nata nel 2007 nella piccola ed accogliente frazione del Comune di Santa Croce sull’Arno.

Il gruppo è attualmente diretto dal maestro Simone Faraoni, affiancato da Ilaria Savini per la cura della vocalità. Il repertorio spazia dalla musica antica (laudi, madrigali trecenteschi, frottole) alla canzone leggera del secondo dopoguerra, passando per canti popolari, di ispirazione religiosa e profana, che vanno dall’Africa all’America.

Il coro è alla ricerca di nuove voci e sabato 4 febbraio dalle 10 alle 11:30 terrà una prova aperta per farsi conoscere ed incontrare altri possibili nuovi coristi. La prova si svolgerà a Staffoli e la partecipazione sarà totalmente gratuita, occorrerà però prenotarsi scrivendo a corodiluviouniversale@gmail.com o contattando il numero 349-8163917 (anche whatsapp).

Una occasione da non perdere per avvicinarsi ad una bellissima attività che, oltre a fare bene sia al corpo che alla mente, rappresenta anche una opportunità per fare nuove amicizie.

Fonte: Ufficio Stampa