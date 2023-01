In fiamme due bus di studenti in Garfagnana, nessun ferito

Tanta paura, alla fine però non ci sono stati feriti. Due bus di servizio trasporto scolastico hanno preso fuoco a Loppia, poco lontano da Barga in Garfagnana. I mezzi sono andati distrutti in un incendio, non si registrano comunque danni a persone.

Uno dei due pullman, quello più avanti sulla strada provincia di Loppia, ha preso fuoco per motivi da chiarire. Le fiamme sono nate nella zona posteriore. L'autista ha fatto scendere prontamente i ragazzi, ha usato l'estintore ma ormai era troppo tardi e il fuoco ha preso tutto il bus.

Dietro si era fermato l'altro veicolo, che non poteva né proseguire né andare indietro. L'autobus incendiato ha perso contatto col terreno, è scivolato indietro ed è finito addosso al secondo mezzo, di fatto incendiandolo. Ragazzi e autisti erano già al sicuro, hanno atteso l'arrivo dei vigili del fuoco di Lucca.

I ragazzi hanno proseguito a piedi, alcuni di loro sono stati recuperati anche da alcuni insegnanti giunti dalla scuola. La strada di Loppia è rimasta chiusa per due ore. I vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme prendessero il bosco circostante.