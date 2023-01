Investe pedone e scappa, denunciata

Ha investito un pedone sul marciapiede e si è data alla fuga ma è stata rintracciata e denunciata dalla Polizia Municipale di Firenze. L’incidente è avvenuto in 16 gennaio in via Bolognese. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Reparto Infortunistica Stradale che, dopo quattro giorni di indagini, accertamenti e grazie alle immagini delle telecamere, è riuscita a individuare la responsabile. Si tratta di una 45enne che è stata denunciata per omissione di soccorso e lesioni stradali gravi. Alla donna, già recidiva per lo stesso tipo di reato, è stata anche contestata la guida con patente revocata.