Trofeo La Nave e Trofeo Oltrarno: due eventi di sport e solidarietà

Due eventi all’insegna dello sport e della solidarietà a favore delle persone con Sla.

U.S. Nave e Polisportiva Oltrarno, storiche società podistiche del territorio fiorentino, da sempre sensibili e attente alla causa e alle attività di Aisla Firenze, aprono la stagione sportiva 2023 con due eventi di grande richiamo per gli appassionati: il 29 gennaio la 42esima edizione del Trofeo La Nave, appena una settimana dopo, il 5 febbraio il 36° Trofeo Oltrarno.

L’evento del 29 gennaio si sviluppa in tre percorsi: La Scalata al Convento; La Classica; l’Ecocamminata al Parco Pazzagli. Il 50% dell’incasso dalle iscrizioni all’Ecocamminata sarà devoluto dalla Società ad Aisla Firenze.

Il Trofeo La Nave ha il patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Bagno a Ripoli nonché dell’Ente di Promozione Sportiva UISP. Partenza e arrivo identica per le varie distanze: la palestra Botticelli in via Gran Bretagna 58.

“Ci siamo anche quest’anno, nonostante le difficoltà passate e quelle presenti: ci ritroveremo tutti insieme, mossi dalla nostra grande passione per lo sport, per la socialità e la solidarietà. Prima l’evento di apertura venerdì 27 prossimo in Palazzo Vecchio con il Convegno su 'I pericoli del doping nello sport dilettantistico' e poi la grande festa di domenica 29 gennaio in via Gran Bretagna, diversi percorsi in natura, due competizioni, tante persone e soprattutto Aisla Firenze!”, è il commento del presidente di U.S. Nave Paolo Pistolesi.

Proprio alla palestra in via Botticelli saranno presenti i Volontari di Aisla Firenze per raccogliere fondi e fornire informazioni sulla Sla e sui servizi di Aisla.

Fonte: Ufficio Stampa