La Serra, inaugurata l'area verde accessibile a tutti

Inaugurata una nuova area a verde in via Vespucci a La Serra, alla presenza dei bambini e delle bambine della scuola materna di Balconevisi e di una classe della primaria “Collodi” de La Serra, uno spazio che adesso è stato completamente attrezzato. Un intervento da circa 50mila euro voluto dall’amministrazione comunale e inserito, come quello di Cigoli, nel più ampio progetto di censimento di tutte le aree a verde del territorio comunale, con una priorità negli interventi da realizzare tra quelli di recupero e quelli di realizzazione ex novo, come in questo caso. "In quest'area, che prima di oggi non era attrezzata, è stato necessario, per prima cosa, abbattere alcune piante di pino e rimodellare l'intera superficie, in modo da avere uno spazio in totale sicurezza - spiegano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori -. Da qui abbiamo poi creato percorsi e spazi per la sosta, e inserito nuove attrezzature per il gioco in legno e arredi urbani di ultima generazione". L'obiettivo principale, oltre alla riqualificazione, era sicuramente quello di attrezzare questo spazio abbattendo le barriere architettoniche provvedendo alla realizzazione di pavimentazione in gomma antitrauma sotto le attrezzature per i giochi all’aperto, in modo da non ostacolare gli spostamenti dei soggetti in carrozzina all’interno dell’area ricreativa. “I giochi e le attrezzature installate sono realizzate in legno e acciaio, nel pieno rispetto della normativa attuale – concludono i due amministratori -. Dopo Cigoli, il Comune di San Miniato si dota di un'altra area che diventa un ulteriore spazio a verde riqualificato, con un’attenzione precisa ai bambini e alle bambine disabili che potranno quindi utilizzare questi giochi in sicurezza. Il recupero di questi spazi è fondamentale perché consente un incremento dei momenti di socialità, che avvengono proprio grazie alla frequentazione di questi luoghi, e garantisce l'accessibilità completa a tutti".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa