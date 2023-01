San Miniato perde a 94 anni Maria Teresa Bellandi

Se negli anni della Juventus campione d'Italia un passante girava per via Augusto Conti a San Miniato a fine campionato, avrebbe trovato appesa a una finestra una maxi bandiera della Juventus. Quella bandiera apparteneva a Maria Teresa Bellandi, 94enne scomparsa nelle scorse ore.

Donna gioviale e sempre attiva nonostante l'età, nella sua vita è stata staffetta partigiana nel post-armistizio, testimone della Strage del Duomo di San Miniato e dopo la fine della guerra imprenditrice e soprattutto madre, nonna e bisnonna.

Conosceva i sanminiatesi per nome e non mancava mai di salutarli quando li incrociava per strada. La sua perdita ferisce il borgo storico.