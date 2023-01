Le Signe piangono Mario Del Fante, fondatore del Premio Caruso

"Ci ha lasciati Mario Del Fante, figura importante per Lastra a Signa: una vita vissuta da protagonista della nostra comunità in ambito culturale e politico". Queste le parole del sindaco Angela Bagni che ha voluto lasciare un ricordo di Mario Del Fante scomparso ieri all’età di 86 anni. Il funerale avrà luogo giovedì 26 gennaio alle 10 presso la Chiesa di San Martino a Gangalandi.

Classe 1936, ha sempre vissuto a Lastra a Signa e da sempre è stato attivista politico e impegnato nel volontariato, soprattutto in ambito culturale. Già consigliere comunale e capogruppo della Democrazia Cristiana negli anni ‘70, è stato anche consigliere provinciale fino all’ultima adesione al Partito popolare italiano.

"Mario è stato tra i fondatori della Pro Lastra - ha proseguito il sindaco -, di cui era presidente onorario dal 2019 e precedentemente presidente in carica dal 1971, da sempre ha unito la sua passione per la lirica all’impegno civico: si deve a lui l’istituzione del Premio Caruso nel 1978 e l’intitolazione della Pro Lastra ad Enrico Caruso.

Negli ultimi anni questa sua grande passione lo aveva portato a promuovere numerose iniziative e incontri per tenere alta la memoria del grande tenore napoletano. Avrebbe compiuto 87 anni proprio il prossimo 25 febbraio, stesso giorno della nascita di Enrico Caruso. E’ una perdita profonda per tutta la nostra comunità - ha concluso il sindaco Angela Bagni -, ci stringiamo in un lungo abbraccio alla famiglia e a tutti i suoi conoscenti e familiari".

A dare il commiato anche il sindaco di Signa Giampiero Fossi: "Profondo dispiacere nell’apprendere della scomparsa di Mario Del Fante, presidente onorario dell’associazione ProLastra Enrico Caruso e caro amico. Solo poche settimane fa, insieme sul palco della SalaBlu, abbiamo presentato il concerto lirico Signa per Caruso, una splendida iniziativa omaggio a uno dei più importanti tenori di tutti i tempi. Mi stringo intorno alla famiglia cui rivolgo le mie più sentite condoglianze".