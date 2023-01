Musica, a Empoli arriva l'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto

Secondo appuntamento della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Sul podio Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico e musicale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, frequentemente invitato a dirigere prestigiose orchestre italiane e europee: vanta un repertorio molto ampio che spazia dalla musica sinfonica alla lirica, dalla musica barocca a quella contemporanea. Venerdì 27 gennaio 2023, alle 21, al palazzo delle Esposizioni, torna l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”.

A Empoli dirigerà la Sinfonica di Grosseto in un programma interamente dedicato a Mozart con l’Adagio e fuga per archi in do minore K546, trascrizione dello stesso autore della Fuga in do minore per due fortepiani e la Sinfonia n.29 in la maggiore K201, una delle sue più famose sinfonie giovanili. Del genio salisburghese verrà eseguito anche il Concerto per fagotto e orchestra in si bemolle maggiore K191, che vedrà come solista Paolo Carlini, primo fagotto dell’Orchestra della Toscana, dedicatario di opere solistiche dei premi Oscar Ennio Morricone e Luis Bacalov: ha collaborato con le orchestre del Teatro alla Scala di Milano, dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e del Teatro dell’Opera di Roma, del Teatro la Fenice di Venezia, del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro Comunale di Bologna, suonando con i più importanti direttori internazionali.

I biglietti sono in vendita da Libreria Rinascita (Via Ridolfi, 53 – Tel. 0571/72746), Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli, 19 – Tel. 0571/74056) e online su eventbrite cliccando sul seguente link: https://bit.ly/3QN9OfT .

La stagione concertistica proseguirà quindi venerdì 3 febbraio alle 21, sempre al palazzo delle Esposizioni, con l’Orchestra della Toscana diretta da Tianyi Lu e Kian Soltani solista al violoncello. In programma Andrée, Schumann e Beethoven.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa