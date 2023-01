Nasce il Gruppo di sostegno della Valdera alla candidatura di Elly Schlein

Dopo diversi incontri nelle scorse settimane è diventato operativo il gruppo di sostegno della Valdera alla candidatura di Elly Schlein per la carica di Segretario del Partito Democratico. I coordinatori Roberto Fiore, Francesca Di Bella e Stefano Carboni hanno predisposto questo comunicato che preghiamo di divulgare. Certi della vostra disponibilità e a disposizione per chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

"Il 25 settembre le elezioni politiche hanno decretato una cocente sconfitta per il Partito Democratico. Da allora i sondaggi dicono che cresce la sfiducia degli elettori di centrosinistra verso il PD. La sfiducia deriva dal fatto che il PD nell’ultimo decennio ha partecipato quasi costantemente al Governo, assicurando sì stabilità ma non riuscendo a combattere, come dovuto per un partito di sinistra ,le disuguaglianze crescenti , ad assicurare una maggiore occupazione e soprattutto ad offrire a giovani e meno giovani un lavoro meno precario e un salario dignitoso.

Il Partito Democratico è stato percepito come un partito dell’”establishment”, al governo del paese anche senza un mandato elettorale.

Noi crediamo che la democrazia italiana abbia bisogno di una sinistra forte e alternativa alla destra al Governo e che ci sia bisogno perciò di un Partito Democratico, certamente rinnovato meglio se rifondato con una nuova guida e un nuovo gruppo dirigente in grado di riconquistare

credibilità nel popolo disperso e sfiduciato della Sinistra, rioccupandosi dei territori e determinato a rappresentare adeguatamente anche le fasce più povere e disagiate della popolazione.

In questi giorni il PD si sta dando un nuovo statuto e un nuovo programma, il 26 Febbraio affida al voto degli elettori di centrosinistra, anche non iscritti al partito ,la scelta di un nuovo Segretario.

I candidati sono tutte persone capaci e degne dell’incarico. Noi siamo convinti che occorra però una vera e propria svolta, un /a segretario/a e un gruppo dirigente giovane e determinato ad opporsi al Governo sovranista in carica dimostrando di poter rappresentare una reale alternativa.

Per questo il 26 febbraio voteremo ELLY SCHLEIN, una giovane deputata di 37 anni che da oltre 10 anni dimostra con il proprio impegno coerente di voler combattere le DISEGUAGLIANZE, il LAVORO PRECARIO E NON RETRIBUITO ADEGUATAMENTE, di avere coscienza che la battaglia per il CLIMA è prioritaria se non si vuol far morire il pianeta.

Per aderire al Comitato Promotore si può inviare una mail a organizzazione@partedanoipisa. org , mandare una sms o messaggio Whatsapp al numero 351-6562571.

Fonte: Gruppo di sostegno della Valdera alla candidatura di Elly Schlein