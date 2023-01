Primario preso a pugni al pronto soccorso chiederà i danni all'aggressore

Il primario del pronto soccorso di Livorno Luca Dallatommasina è stato picchiato domenica scorsa dal padre di un bambino in visita al triage per una Tac. La notizia riportata dalla stampa locale trova conferma dalla Asl, che specifica che il medico farà denuncia e chiederà i danni. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando il posto di polizia era chiuso. Per questo sono intervenuti i carabinieri di Livorno che hanno denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale il 34enne livornese. Il medico era intervenuto per placare gli animi quando è stato preso a pugni.