Ricerca persone scomparse, parte il nuovo piano provinciale di Grosseto

Varato il nuovo piano provinciale di Grosseto per la ricerca delle persone scomparse da parte del prefetto Paola Berardino.

Le novità puntano a migliorare i meccanismi per incrementare ulteriormente la prontezza operativa e la capacità di far fronte ad un evento drammatico, come la scomparsa di una persona. Il piano disciplina i vari aspetti che ruotano intorno alla scomparsa di una persona, dalla ricezione della denuncia alla definizione degli interventi operativi, dalla comunicazione con i mass media al supporto da assicurare ai familiari, prestando particolare attenzione alle procedure da seguire in caso di scomparsa di minori.

In particolare, verrà potenziata la capacità di risposta delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, attraverso un più approfondito esame delle abitudini di vita della persona da ricercare, tutti elementi che possono facilitare il ritrovamento.

Inoltre, vengono rafforzati gli strumenti di ricerca dei minori, attraverso l'impiego dell’informazione istituzionale.