Rifiuti della ristrutturazione diventano fondo di una strada, denunciati a Empoli

Rifiuti non pericolosi usati come fondo per una strada di campagna a Monterappoli, frazione collinare di Empoli. Il fatto è stato scoperto dai carabinieri forestali di Empoli.

Sul posto, all’ingresso della viabilità era presente un cartello indicante lavori in corso. Dalle indagini è emerso che tali rifiuti provenivano da un cantiere per la ristrutturazione edilizia di un immobile e che non era materiale riciclato e acquistato regolarmente.

L'immobile e la viabilità a fondo naturale sono della stessa proprietà. La gestione illecita ha interessato una superficie di circa 190 mq con spessore medio dei rifiuti di circa 5 cm ed un’ulteriore superficie di circa 40 mq con uno spessore medio di circa 40 cm.

Il titolare della ditta che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori sono stati segnalati per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.