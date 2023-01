Un 32enne di Livorno è stato denunciato per furto. Nella serata di martedì 24 gennaio è entrato nel pronto soccorso livornese nello spogliatoio delle infermiere. Da lì dentro ha portato via due borse, ma una donna lo ha scoperto. Lui ha tentato di nascondersi in un bagno, quindi il personale sanitario ha chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di carte di credito e documenti delle infermiere.