Una nuova sede per CNA a San Miniato Basso

Servizi, assistenza fiscale, patronato e molto altro per artigiani e piccole medie imprese. Taglio del nastro ieri pomeriggio per la nuova sede di CNA Pisa che ha aperto uno spazio più grande ed accogliente in Piazza Giulio Scali 11 a San Miniato.

Gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì con orario 8-13.

Presenti all’inaugurazione Francesco Oppedisano, presidente territoriale CNA Pisa, Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, Elisa Scardigli, presidente area cuoio CNA Pisa, Gianluca Volpi, direttore di Ebret e la vice direttrice di CNA Pisa, Barbara Carli.

Hanno preso parte al partecipatissimo seminario a cura di Volpi tanti artigiani, coordinatori sindacali di CNA Pisa e imprenditori.

Soddisfazione da parte del direttore generale di CNA Pisa Giuseppe Sardu arrivato a San Miniato insieme alla struttura CNA per inaugurare la nuova sede che ha visto la partecipazione anche di membri della giunta sanminiatese tra cui la vicesindaca Elisa Montanelli e l’assessore con delega a sport cultura e associazionismo, Loredano Arzilli.

“La nuova sede ci consentirà di essere ancora più funzionali e vicini sia ai bisogni delle imprese che delle persone – commenta la vice-direttrice di CNA Pisa, Barbara Carli, che ha curato e coordinato la nascita dello spazio -. L’obiettivo è diventare punto di riferimento per altri artigiani e piccoli imprenditori offrendo tutti i servizi e tutte le consulenze specialistiche tradizionalmente erogati nelle sedi territoriali. Particolare attenzione sarà riservata anche ai cittadini che potranno usufruire del supporto offerto delle colleghe del patronato Epasa-Itaco”.