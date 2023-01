Servizio civile, l'appello a partecipare della Misericordia di San Casciano

La Misericordia di San Casciano lancia un appello accorato ai giovani tra i 18 e i 28 anni per presentare domanda per il servizio civile.

"Un'esperienza lavorativa - sottolinea il Governatore Marco Poli - che è anche un'esperienza di vita perché sviluppa nel giovane il mettersi al servizio degli altri e lo rafforza nella propria autostima perché aiutare chi ha bisogno fa davvero un gran bene, a chi lo riceve certo, ma anche a chi lo fa".



Il bando di partecipazione al servizio civile universale scade il 10 febbraio 2023 alle ore 14. Per partecipare è necessario presentare domanda solamente on line collegandosi a: domandaonline.serviziocivile.it



Si tratta di far acquisire ai ragazzi - si legge nel progetto specifico "Ruote Solidali" - ...un bagaglio di esperienze, anche differenziato, sia di tipo etico che civico unitamente a una formazione tecnica-operativa in grado di consentire, non soltanto lo svolgimento delle attività presenti nel progetto, ma anche permetterne la crescita umana sia a livello personale che in ambito sociale rafforzando la voglia di solidarietà verso gli anziani, i malati, i “diversi” e più in generale verso tutte le persone in difficoltà, attraverso un intervento di assistenza socio sanitaria in via ordinaria (ad esempio per visite, terapie, ricoveri non urgenti etc.) presso i presidi sanitari del territorio e della città di Firenze, sia di emergenza-urgenza tempestivo e qualificato.

La durata del servizio è di dodici mesi (25 ore alla settimana) ed è previsto un rimborso mensile.

Per maggiori approfondimenti è consigliabile visitare la pagina FB ufficiale della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa oppure rivolgersi al numero di telefono 055820023, o scrivere una e-mail a sede@misericordiasancasciano.it