Una nuova linea bus per gli studenti di Volterra

Autolinee Toscane informa che, su richiesta della Unione dei Comuni della Valdera e del Comune di Terricciola, a decorrere da lunedì 30 gennaio 2023 , la corsa linea 500 La Rosa-Capannoli-Ponsacco-Pontedera delle ore 13:55 verrà soppressa e sostituita dalla corsa linea 450 La Rosa-Casanova-Terricciola-Soiana-Santopietro-Capannoli-Ponsacco-Pontedera delle ore 14:55 per consentire agli studenti delle scuole di Volterra di usufruire del servizio in coincidenza per Terricciola e frazioni comunali.