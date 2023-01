Allevatrice di cani trovata morta nella neve sull'Appennino

È stata trovata deceduta in mezzo alla neve sull'Appennino un'allevatrice di cani, a 5 km da Badia Tedalda. Il corpo è stato rinvenuto in un sentiero isolato casualmente martedì, da alcune persone che stavano ripulendo l'area dopo le nevicate che hanno portato nella zona oltre un metro di neve. Incaricati dalla procura di Arezzo gli accertamenti, che hanno confermato come la donna sia stata colpita da un arresto cardiaco causato dal freddo e dalla fatica. Rispetto al ritrovamento, la morte sarebbe avvenuta molte ore prima.

La vittima, 50 anni, si chiamava Cristiana Gugu e da tempo viveva nei boschi dell'Aretino, zona d'estate frequentata da escursionisti ma in inverno isolata e soggetta a nevicate. Trovati morti anche tre cani che la seguivano mentre sono stati trovati salvi quelli rimasti nel suo allevamento. Dopo gli accertamenti il magistrato ha dato il nulla osta per i funerali, la salma si trova a Sansepolcro dove lunedì la donna era stata vista per l'ultima volta, per sbrigare delle commissioni, prima fare ritorno in montagna.