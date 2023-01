Boom di richieste per i passaporti, la Questura di Firenze potenzia l'orario di apertura

Il ritorno alla quasi normalità nella vita quotidiana, dopo un lungo periodo segnato dalle forti limitazioni imposte dalla pandemia, ha indubbiamente fatto riscoprire agli italiani il desiderio di viaggiare, seriamente compromesso dal Covid nel 2020 e nel 2021, anni durante i quali l’Ufficio Passaporti fiorentino rilascia rispettivamente 10.961 e 10.328 nuovi documenti per l’espatrio, la maggior parte dei quali per motivi di lavoro.

Nel 2019 erano stati emessi ben 16.989 passaporti, quasi il doppio dei due anni successivi. Nel 2022 si registra un vero e proprio boom passando, con un incremento di circa il +28% rispetto proprio al 2019, a 21.775.

Una vera e propria svolta voluta dal Questore Maurizio Auriemma è stata inoltre, la sottoscrizione di un nuovo protocollo d’intesa con i Sindaci di alcuni comuni dell’hinterland fiorentino, proprio per il rilascio dei passaporti fuori città: considerando che l’area metropolitana di Firenze si estende per oltre 1000 km2 e che conta una popolazione di più di 1 milione di abitanti, è possibile, già da dicembre, presentare le richieste per il rilascio dei passaporti anche a Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Figline e Incisa Valdarno e Barberino Tavarnelle.

Grazie a questa iniziativa gli utenti interessati potranno quindi prenotarsi direttamente sul portale on-line anche fuori Firenze.

Proprio nell’ottica di dare quindi un adeguato servizio alla cittadinanza, in considerazione anche del forte incremento degli afflussi agli Uffici Passaporti fiorentini, già prima della scorsa estate, il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ho inoltre potenziato i loro orari di apertura al pubblico:

L’Ufficio Passaporti della Divisione Amministrativa e Sociale sarà aperto al pubblico tutte le mattine, dal Lunedì al Venerdì con orario 08.30/13.00 e nei pomeriggi di Martedì e Giovedì con orario 15.00/17.00. Inoltre ogni Mercoledì con orario 08.30/14.00 e 15.00/17.00 sarà impegnato nel servizio Passaporto itinerante con da Protocollo d’intesa siglato con i Sindaci dei comuni interessati;

Gli Uffici Passaporti dei Commissariati saranno aperti tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì con orario 08.30/13.00 e nei pomeriggi con orario 14.30/16.30 o 15.00/17.00 da indicare tra Lunedì, Mercoledì e Venerdì.

A questa riorganizzazione, che aveva quindi interessato sia l’Ufficio Passaporti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale di via della Fortezza sia quello dei Commissariati cittadini, era contestualmente seguita anche un’implementazione della cosiddetta agenda on-line, sulla quale prenotare i relativi appuntamenti per l’avvio delle relative pratiche.

L’agenda online sarà, per gli Uffici Passaporti dei Commissariati aperta per nr. 120 giorni, da impostare come "limite calendario" nel rispettivo Planner, e per ogni giorno di apertura sarà garantito un minimo di nr. 50 appuntamenti la mattina e nr. 25 il pomeriggio.

L’Ufficio passaporti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale dovrà garantire nr. 80 appuntamenti per la mattina e nr. 30 il pomeriggio.

Per questo motivo rilasciare, anche in tempi rapidi, il passaporto - la cui emissione è demandata dal Ministero degli Esteri ai Questori delle province - è diventata ormai una delle priorità della pubblica amministrazione, eventuali ritardi sono dovuti ai tempi tecnici per l’emissione degli stessi e qualsiasi eventuale problematica può essere rappresentata direttamente alla Questura di Firenze che è a completa disposizione della cittadinanza.

Fonte: Questura di Firenze - Ufficio stampa