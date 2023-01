Certaldo in estasi, battuto il Signa: arriva la Coppa Italia di Eccellenza

Certaldo esulta. L'Asd Calcio Certaldo ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza per quanto riguarda la Toscana. Ha battuto in finale il Signa e adesso vola alle fasi nazionali del torneo. Sono ore frenetiche dopo la vittoria dei viola, giunta di misura al Bozzi di Firenze in una partita molto tirata.

A dare la vittoria finale al Certaldo è stato un gol di Jacopo Pagliai all'ultimo minuto del primo tempo: sfruttando un'indecisione della difesa, il giovane dei certaldesi ha spezzato l'equilibrio con un colpo di testa.

Grande successo per i ragazzi allenati da Ramerini, il primo in 103 anni di storia. Ora accede alla Fase Nazionale dove si scontrerà con la vincente dell’Emilia Romagna (Rolo o Nibbiano Valtidone). Chi vince la Coppa Italia ha un posto in Serie D.

"Un traguardo e un successo straordinario - scrive su Facebook il sindaco Giacomo Cucini - . Complimenti ai nostri ragazzi, al mister e alla società! E in bocca al lupo per le prossime partite che li vedrà impegnati a livello nazionale".