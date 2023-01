Chi cerca casa lo fa in Toscana: è la terza regione in Italia stando ai numeri

Come ogni anno, Casa.it pubblica la classifica delle case più cercate riguardo ai luoghi che hanno raccolto i volumi più elevati di ricerche sul sito e sull’app.

Nel 2022 il Nord Italia ha raccolto il volume più elevato di ricerche, seguito dal Centro, dal Sud e dalle Isole, confermando la classifica del 2021.

A livello di regioni, la Lombardia è stata quella dove le ricerche di case sono state più elevate, seguita dal Lazio e dalla Toscana, come nell’anno precedente.

Come province, nel 2022 Roma è al primo posto, Milano al secondo (l'anno precedente era in testa alla classifica). Torino mantiene la terza posizione, come nel 2021.

Per quanto riguarda le città, le prime due posizioni in classifica sono invariate rispetto al 2021 con Roma al primo posto e Milano al secondo, mentre cambia la terza posizione con Genova che sale di una posizione e supera Torino, che nel 2021 era al terzo posto.

Tra i comuni non capoluogo di provincia, nel 2022 Anzio, in provincia di Roma, ha ottenuto i volumi di ricerca più elevati, seguito da Sanremo, in provincia di Imperia, e da Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Tra i comuni con meno di 100.000 abitanti, nel 2022 Anzio è al primo posto per volumi di ricerca, seguito da Savona e Sanremo.