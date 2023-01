Colpo di scena! Con Lupus in Fabula al via il corso di scrittura creativa a Montelupo

"Fermi tutti! Questo è un colpo di scena!". Questo il titolo del laboratorio di scrittura organizzato dall'associazione culturale di Montelupo Fiorentino Lupus in Fabula, che si svolgerà al MMAB per tre lezioni in programma nel mese di febbraio. Il laboratorio sarà a cura di Andrea Marchetti, giornalista pubblicista diplomato alla scuola Holden di Torino con esperienze di laboratori di scrittura creativa svolti a Torino, Peccioli e Fucecchio.

"Se siete attratti dai colpi di scena e se, almeno una volta, vi siete chiesti perché ci colpiscono così tanto, allora questo laboratorio fa per voi" spiegano da Lupus in Fabula. "Attraverso esempi tratti da libri e film, cercheremo di capire che cos’è un colpo di scena e come funziona nonché la differenza tra le sue diverse tipologie (agnizione, ribaltamento, rivelazione). Entreremo nel dettaglio dei meccanismi con cui sono stati costruiti alcuni celebri colpi di scena e, con esercizi mirati, cercheremo di ricrearne gli effetti. Alla fine del percorso, sarete invitati a scrivere un racconto breve (massimo quindicimila battute) contenente almeno un colpo di scena in grado di imprimere una svolta alla storia".

Laboratorio creativo di scrittura Lupus in Fabula, le informazioni

Quota di partecipazione: 50 euro per i soci di "Lupus in Fabula", 60 euro per i non soci (euro 50 come quota di partecipazione più euro 10 come quota associativa 2023). Minimo 5/6 partecipanti, massimo 12 partecipanti.

Dove: MMAB Montelupo Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto 11

Quando:

Sabato 11 Febbraio 10,30-12,30 e 14,30-16,30

Sabato 18 Febbraio 10,30-12,30 e 14,30-16,30

Sabato 25 febbraio 10,30-12,30

Per iscrizioni e informazioni:

e-mail: lupusinfabulamontelupo@gmail.com

cell. (dopo le ore 18) 3384142648