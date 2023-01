Empoli per Bonaccini, nasce il comitato in vista delle primarie Pd

Per affrontare al meglio l’impegno congressuale, durante il quale gli iscritti saranno chiamati a votare le mozioni congressuali e determinare i nomi dei 2 candidati che si sfideranno nelle primarie aperte di domenica 26 febbraio, si è formato in questi giorni il comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini per la Segreteria Nazionale.

"Riconosciamo nella proposta di Stefano Bonaccini la capacità di dare nuova energia al PD: un Pd popolare e non populista, che parli poco degli avversari e più delle proprie idee per il Paese", dichiara il comitato empolese.

L'obiettivo è coinvolgere iscritti e simpatizzanti e far conoscere a più persone le idee del Presidente dell'Emilia-Romagna. I primi a muoversi sono stati gli iscritti, fra cui amministratori locali e consiglieri comunali, pronti ad accogliere il contributo di chiunque voglia partecipare. A coordinare il comitato empolese ci sono Sandro Piccini e Irene Macchi.

"Stefano Bonaccini sintetizza la forza delle idee e la concretezza di chi lavora coi piedi per terra: ciò che serve al PD per ripartire, con sindaci, amministratori locali, consiglieri e iscritti che ogni giorno ascoltano i bisogni dei cittadini sui territori e provano a risolvere i problemi - afferma Irene Macchi. Abbiamo l'opportunità di costruire una nuova proposta politica di centro sinistra, che sappia riconquistare la fiducia di quegli italiani che almeno una volta hanno votato il PD. Bonaccini è la scelta più credibile".

"Vogliamo vivere il congresso come un momento costruttivo e inclusivo e non come una conta interna: la capacità di lavorare in squadra dovrà essere la caratteristica nuova del PD, una volta finita questa campagna. Stefano Bonaccini è il candidato più adatto a farlo perché ha dimostrato di avere competenza, passione e capacità di dialogo con la società civile", afferma il coordinatore del comitato Sandro Piccini.

In merito ai temi programmatici, i sostenitori di Bonaccini sottolineano che al centro della proposta politica ci deve essere la lotta alle disuguaglianze. Tra le parole chiave: scuola e sanità pubblica, salari e lavoro di qualità, sviluppo sostenibile, giustizia sociale e diritti civili.

COME PARTECIPARE AL COMITATO - Chiunque volesse aggiornamenti sulle attività del comitato e partecipare può farlo scrivendo all’indirizzo e-mail: comitatobonacciniempoli@gmail.com