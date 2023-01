Consiglio comunale Montaione, cambia il regolamento per il commercio ambulante

Con la presente si comunica che per il giorno lunedì 30 gennaio alle 21.30, in sessione straordinaria in Prima convocazione presso la Sala consiliare "Mario Rossetti" è stato convocato il

Consiglio comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E MODIFICA PIANO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

2 RUOLI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2015 - APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

Fonte: Comune di Montaione