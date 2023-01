Criterium, ottimi risultati per Polisportiva I’Giglio

Si è concluso il primo Criterium esordienti di corsa campestre, con ottimi risultati per i piccoli del settore Atletica della Polisportiva I’Giglio.

Sono stati molteplici gli atleti biancorossi saliti sul podio in virtù degli ottimi risultati ottenuti nelle tre prove tenutesi sotto l’egida UISP Empolese Valdelsa e Comprensorio del Cuoio. Gli eventi sono stati organizzati dalle società di Fucecchio, S.Miniato e dalla Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino.

In particolare, il parco urbano di Castelfiorentino ha ospitato la seconda prova del Criterium che si è tenuta il 15 Gennaio. In merito a quella giornata, Tiziano Marzotti (responsabile di settore della Polisportiva I’Giglio che, da anni, organizza con successo eventi e manifestazioni allo scopo di promuovere lo sport e la socializzazione) ha commentato: “È stato spettacolare vedere 150 piccoli atleti, incitati dal folto pubblico presente, lottare fino all'ultimo metro. È stato davvero emozionante vedere il sorriso sui loro volti. Hanno saputo vivere al meglio la giornata: stanchi, ma felici e divertiti”.

Le emozioni si sono amplificate Domenica 22 Gennaio quando il Criterium è giunto alla sua conclusione e sono state fatte le premiazioni. A salire sul podio con i colori de I’Giglio sono stati i seguenti atleti: Cini Clelia, cat. C femm., Lici Ginevra, cat. B femm., Bondi Lucilla, cat. A femm. Sono stati premiati anche Di Leo Brando e Mercuri Tommaso in cat. C masch., Scerrino Caterina, Masuzzo Cloe e Sparacino Giuditta in cat. C femm., Malquori Edoardo in cat. A masch., Fiaschi Giulia, Mugnai Melissa e Bucalossi Chiara in cat. A femm.

I bimbi, esultanti e felici, subito dopo la cerimonia di premiazione hanno potuto godere del generoso rinfresco allestito dall’Uisp. Visto il successo ottenuto, gli organizzatori hanno già avanzato la proposta di dar vita ad un Criterium estivo (riservato alle categorie Esordienti) da svolgersi negli impianti di Atletica Leggera.

Fonte: Polisportiva I'Giglio