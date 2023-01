Da Senegal e Burkina Faso delegazioni in visita a Pontedera

Ricevuta stamani in Comune a Pontedera una delegazione di rappresentanti di enti locali e associazioni del Senegal e del Burkina, presenti in questi giorni in Toscana per un progetto di cooperazione internazionale finanziato dalla Regione che vede la partecipazione di diverse realtà. Quelle del territorio locale interessate sono Senegal Solidarietà, Funzionari Senza Frontiere, Shalom e Arci. I comuni coinvolti sono Pontedera, Capannori e Scandicci. L'obiettivo della visita è quello di definire partenariati, anche con gli enti locali, scambio di conoscenze ed esperienze e pratiche territoriali, su vari ambiti, tra cui quelli legati all'economia circolare e alla digitalizzazione. Presente nella delegazione anche Madame Diop, in rappresentanza dell'ambasciata senegalese in Italia.

La delegazione è stata ricevuta a Palazzo Stefanelli dal sindaco Matteo Franconi e dall'assessora alla cooperazione Carla Cocilova. "E' anche una occasione per ringraziare la comunità senegalese di Pontedera e della Valdera, perchè in questi anni siamo riusciti a fare un percorso di accrescimento culturale, con una capacità di interazione col tessuto sociale sia con le prime che con le seconde generazioni - ha detto il sindaco - affianchiamo una progettualità internazionale a una progettualità locale, grazie al lavoro fatto sul territorio dalle associazioni".

La delegazione ha visitato anche altre realtà del territorio, sempre con l'obiettivo di conoscere le "buone pratiche" messe in atto in vari ambiti.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa