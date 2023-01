Disabilità, l'impegno di Pisa per una città sempre più inclusiva: "Siamo sulla buona strada"

Il Comune di Pisa presenta il bilancio degli interventi, delle attività e dei progetti realizzati in questi anni in ambito di politiche per la disabilità. Il sindaco Michele Conti, l’assessore alla disabilità Sandra Munno e l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa hanno presentato il quadro della situazione a Pisa, elencando gli interventi eseguiti e le attività in corso per rendere Pisa una città sempre più accessibile.

"La nostra Amministrazione – ha spiegato il Sindaco - è sempre stata particolarmente attenta al tema della disabilità. Per questo abbiamo istituito una delega specifica in Giunta in modo da portare avanti con più forza politiche dedicate alla disabilità. Per farlo ci siamo mossi su più fronti: dalle attività di sensibilizzazione per formare una comunità accogliente, all’eliminazione delle barriere architettoniche in città, alle politiche di inclusione sul tema del dopo di noi, ai progetti dei servizi educativi per i bambini con disabilità, alla nomina del nuovo Garante dei disabili, che è una persona estremamente preparata, con cui ci interfacciamo per risolvere problemi in un clima di ottima collaborazione. Il lavoro per rendere Pisa sempre più accessibile è ancora molto da fare, se consideriamo che il nostro centro storico è di origine medievale e che il resto della città si è sviluppato in anni in cui non c’era la minima attenzione ai diritti delle persone con disabilità, ma siamo già sulla buona strada: tutti i cantieri in corso per la riqualificazione degli spazi urbani contribuiranno in modo sostanziale a migliorare la situazione, perché tutto quello che costruiamo di nuovo viene realizzato rispettando le normative previste".

"Con l’istituzione della delega alla disabilità – ha proseguito l’assessore Sandra Munno - la nostra Amministrazione ha voluto imprimere un cambio di passo decisivo: oltre all’impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche, abbiamo lavorato ad un progetto culturale che facesse cambiare visione alla città e percepire le persone con disabilità come semplici cittadini che hanno diritto a partecipare alla vita cittadina. L’istituzione della nuova delega ha fatto sì che le molteplici attività del Comune si potessero coordinare tra loro, per portare avanti un lavoro programmatico, avere una visione di insieme e creare una progettualità che incidesse a livello culturale per abbattere le barriere culturali, oltre che quelle architettoniche. Perché la disabilità va intesa come una condizione che riguarda tutti noi, dato che con il passare dell’età acquisiamo tutti delle disabilità. Con questo cambio di approccio, la disabilità diventa un tema da affrontare a 360 gradi, come stiamo cercando di fare. Siamo partiti da progetti dedicati ai servizi educativi, come la convenzione con la Fondazione Stella Maris per la formazione delle educatrici degli asili nido sulla diagnosi precoce dei bambini affetti da spettro dei disturbi autistici (che colpisce 1 bambino su 77); il progetto sul "Dopo di noi" per sviluppare l’autonomia delle persone con disabilità portato avanti in collaborazione con l’Università di Pisa e che, grazie al finanziamento PNRR, vedrà la realizzazione di una struttura per accogliere le persone disabili. Infine tutti gli eventi sportivi tenuti a Pisa (scherma paralimpica, handbike, sitting volley) che sono serviti a sensibilizzare sul valore sociale dello sport, che aiuta a superare qualsiasi difficoltà e ostacolo".

"Se è stato possibile raggiungere i risultati che presentiamo oggi – ha spiegato l’assessore Raffaele Latrofa - è stato grazie al lavoro di squadra che abbiamo svolto in questi anni. Parto dai numeri: con il 2023 arriviamo ad aver realizzato 35mila metri quadrati di marciapiedi completamente nuovi e a norma per disabili; è in corso di realizzazione il Ponte ciclopedonale Cisanello-Riglione, a norma per la disabilità, così come le tre piazze del Litorale tutte accessibili, e la riqualificazione di Stazione e viale Gramsci che comprende anche il sistema dedicato ai non vedente (LVE) che permette di ricevere informazioni tattilo-vocali tramite il cellulare. Poi ci sono i parchi nuovi tutti accessibili (parco Europa e di via Bixio in fase di realizzazione). L’elenco dei lavori è lungo, ma riteniamo importante mettere in fila tutti gli interventi realizzati per fornire ai cittadini numeri e dare contezza di quanto, con le opere concrete e terminate nei cinque anni, ci siamo concentrati su questo problema. Sottolineo infine la continua collaborazione con il garante Di Ciolo che ha impresso un cambio di passo e, grazie alla sua professionalità, è di grande aiuto nel risolvere problemi segnalati dai cittadini".

Elenco interventi e progetti realizzati

Marciapiedi nuovi e infrastrutture

Con il 2023 siamo arrivati ad aver realizzato oltre 35mila metri quadri di marciapiedi nuovi che prevedono tutti le rampe di accesso e la larghezza necessaria per il passaggio dei disabili. Gli interventi riguardano quasi tutti i quartieri della città: Cisanello, Pratale, Riglione, Tirrenia, Porta a Lucca, Barbaricina e continueranno in centro, in zona Stazione e a San Giusto.

E’ in fase di costruzione il nuovo Ponte Ciclopedonale Riglione-Cisanello riservato a pedoni e ciclisti che è stato progettato seguendo le norme su larghezza e inclinazione prevista del percorso ciclopedonale, in modo da essere utilizzato non soltanto dalle biciclette, ma anche dalle persone con disabilità.

Nuove piazze e spazi pubblici

Tutte completamente accessibili le tre nuove piazze realizzate sul Litorale: piazza Baleari e piazza Gorgona e in fase di avvio il cantiere per piazza Viviani

In città è in corso il cantiere per la riqualificazione di Stazione e viale Gramsci, dove verrà creato un unico spazio pedonale interamente accessibile.

Accessibilità a monumenti, opere e servizi

È stato portato a termine un intervento per rendere accessibili i marciapiedi dei Lungarni cittadini in punti, dove sono state realizzate rampe di collegamento tra percorso del marciapiede e piano viabile, su entrambi i lati dei due lungarni, così da dar vita ad un anello funzionale lungo tutto lungarno Gambacorti, Ponte Solferino, lungarno Pacinotti e Ponte di Mezzo.

È stato inoltre realizzato il nuovo ingresso al Museo delle Antiche Navi su Lungarno Simonelli che ha previsto, oltre alla riqualificazione dello spazio verde, la realizzazione di una nuova pavimentazione che ha reso accessibile l’ingresso al Museo.

È stato reso accessibile lo Scalo Gudalongo con il rifacimento della rampa che permette a persone e atleti con disabilità di raggiungere la base nautica dei Vigili del Fuoco per praticare sport fluviali o per accedere all’alveo del fiume.

Un intervento a sé è stato fatto per rendere accessibile Palazzo Gambacorti e Palazzo Mosca, eliminando le barriere architettoniche. Un altro intervento è stato realizzato a Marina di Pisa per accedere alla spiaggia davanti a piazza Sardegna, realizzando un nuovo scivolo, in grado di resistere a mareggiate e agenti atmosferici.

Sono in corso i lavori al Giardino Scotto dove viene realizzato un punto di salita sulle mura per accedere al camminamento in quota con opere, come elevatori e rampe, che garantiranno la piena accessibilità anche alle persone disabili. Altri interventi sono previsti nella riqualificazione del Bastione del Parlascio, mentre sono in corso attualmente interventi per rendere accessibile il Cimitero Suburbano.

Parchi urbani accessibili

Dopo la realizzazione del Parco di Mau alle Piagge, un parco con percorsi, spazi e giochi accessibili a tutti, sono molti gli spazi verdi che sono stati completati o sono in fase di realizzazione sempre garantendo accesso e percorsi per persone con disabilità.

E’ in corso il cantiere a Cisanello per la creazione del Parco Europa, che sarà attraversato da un percorso ciclo pedonale percorribile da tutti

E’ in corso il cantiere per il nuovo Parco di via Bixio, che sarà attraversato da vialetti che garantiscono l’accessibilità

Grazie al contributo dei tifosi della Curva Nord è stato realizzato il nuovo parco giochi nell’area di via Rindi a Porta Lucca con giochi e percorsi

È stata inserita un’altalena per bambini con disabilità e percorsi per rendere accessibile il parchetto di via dell’Ordine di Santo Stefano.

La piazzetta in via Piave a Porta a Lucca è stata riqualificata e completamente accessibile.

Semafori e attraversamenti pedonali

E’ in corso un’operazione di rinnovo degli impianti semaforici cittadini e di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali più critici, con attenzione alle persone con disabilità. Gli impianti vengono sostituiti con semafori tecnologici e sicuri per i pedoni, con ausili di protezione e sicurezza per persone ipovedenti e ipoudenti.

Sono stati eseguiti interventi agli attraversamenti pedonali di via Contessa Matilde e via Luigi Bianchi ai Bagni di Nerone, in via Corridoni e via Conte Fazio, con l'installazione di nuove tecnologie e componenti come regolatore multifunzione, pulsanti touch, avvisatori acustici per ipovedenti, segnali count-down per ipoudenti e lanterne a led alta luminosità. Installati i nuovi impianti con ausili di protezione e sicurezza per persone con disabilità in via di Cisanello, via Bargagna e via Garibaldi.

Scuole e progetti educativi

Realizzata una piattaforma elevatrice alla scuola secondaria di primo grado Fucini, che era stata richiesta dalla scuola per l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti, che non permettevano il raggiungimento dei piani superiori da parte dei soggetti con disabilità. La piattaforma elevatrice, che è costata 68mila euro, è una struttura esterna, in acciaio e vetrate di sicurezza, con serigrafate sulla parte frontale con la formula di Eulero.

Sono state realizzate rampe esterne per rendere pienamente accessibili gli edifici di tre scuole che erano ancora sprovviste: scuola secondaria di primo grado Gamerra, scuola d’infanzia Conti e primaria Lorenzini. Inoltre sono stati installati montascale interni agli edifici, laddove mancavano o erano da rinnovare, nelle scuole primari Don Milani, Collodi, Battisti-Gianfaldoni, e medie Fibonacci.

Il Comune di Pisa si è dotato di 5 Scuolabus attrezzati con sollevatore per il trasporto di alunni con disabilità motoria. Grazie a questi mezzi è stato possibile attivare il Progetto Scuolomnibus, avviato in fase sperimentale per un alunno del Litorale, in cogestione con la Società della Salute della Zona Pisana, per permettere agli alunni con disabilità motoria delle scuole primarie e secondarie di Pisa di andare sullo scuolabus insieme ai propri coetanei.

E’ stata attivata una convenzione tra Comune di Pisa e Fondazione Stella Maris che prevede la formazione delle educatrici degli asili nido comunali, da parte dei medici specializzati, in modo da poter contribuire alla diagnosi precoce dei bambini affetti da spettro dei disturbi autistici e poterli seguire al meglio nelle attività educative e formative.

Progetti per la disabilità

Progetto Dopo di Noi: partendo dalla firma dell’apposita convenzione con l’Università di Pisa, l’obiettivo del progetto è sviluppare politiche di partecipazione tra Comune, Università, famiglie e territorio a sostegno delle famiglie che hanno una persona con disabilità, in modo da attivare un percorso definito che sviluppi l’autonomia delle persone disabili al di là della famiglia di provenienza. Inoltre il Comune di Pisa, nell’ambito del progetto Pinqua che riguarda l’area di via Piave - via Rindi, ha ottenuto un finanziamento PNRR per la ristrutturazione del fabbricato ex sede della Polizia Municipale di via Contessa Matilde. Sarà destinato a residenze sociali che accoglieranno persone disabili che sperimentano percorsi di autonomia in spazi condivisi, dando concretezza al progetto del “dopo di noi”.

Nuova pagina web sul sito del Comune di Pisa dedicata all’inclusività: è stata creata ed è in corso di sviluppo la nuova pagina del sito istituzionale (a cui si accede dalle aree tematiche del Comune, area “Inclusività”) che riassume tutte le informazioni utili sul tema della disabilità, dai bandi pubblicati dal Comune, alla legislazione vigente, ai siti utili a livello regionale e nazionale, alle informazioni sul Garante dei disabili, ai progetti in corso.

Progetto Bollino Blu, la campagna di sensibilizzazione a sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie promossa dal Comune di Pisa, insieme all’Ainsped, l’Associazione di categoria italiana per Pedagogisti ed Educatori, che ha introdotto la distribuzione di un Bollino Blu, un simbolo di riconoscimento da apporre fuori delle attività commerciali per supportare genitori e caregivers delle persone affette da ASD durante gli acquisti. Un progetto a cui hanno aderito le associazioni di categoria delle attività commerciali cittadine.

Acquisizione di libri “ad alta leggibilità” per bambini che hanno problemi di lettura, messi a disposizione nello spazio lettura della Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale Sms di San Michele degli Scalzi alle Piagge.

Autobus per disabili a servizio di società sportive. Il Comune di Pisa ha acquistato un autobus attrezzato per trasportare persone con disabilità, che metterà a disposizioni delle associazioni che ne fanno richiesta in occasione della manifestazioni sportive che si tengono a Pisa.

Garante della disabilità e Albo associazioni disabili

È stato nominato lo scorso 25 ottobre il nuovo Garante dei Diritti della Persona Disabile del Comune di Pisa, nella persona di Alessandro Di Ciolo. La figura è stata istituita nel 2013 con una delibera del Consiglio Comunale, al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita sociale per giungere a una reale inclusione delle persone disabili nella vita cittadina.

Con atto del 24 Giugno 2020 è stato approvato l'Albo Comunale per le associazioni operanti nell'ambito della disabilità associazioni al fine di ottimizzare risorse, offerte e professionalità messe a disposizione delle persone con disabilità.

Bandi a sostegno della disabilità previsti a livello nazionale

Nel mese di gennaio 2023 sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Pisa, nella sezione Sociale, tre bandi per contributi riservati alle persone disabili. Ogni bando ha una scadenza diversa durante il corso dell’anno.

Contributo per figli minori disabili. In data 29 dicembre 2022 è stata approvata la legge regionale 44 che istituisce per l'anno 2023 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi. Il contributo è annuale ed è pari ad euro 700 per ogni minore disabile in presenza di un'accertata condizione di handicap grave. Per i requisiti il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente, residente in Toscana, con un ISEE non superiore 29.999 euro. Il contributo annuale è concesso dal Comune di residenza del richiedente a seguito di specifica istanza che va presentata a partire dal 10 gennaio ed entro il 30 giugno 2023. Per info: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/contributi-famiglie-con-figli-minori-disabili-2023

Contributi per adattamento veicoli privati. Possono presentare domanda per i contributi i residenti nel comune di Pisa che siano persone disabili motorie al 100% in possesso della patente di guida, residenti nel Comune di Pisa; i familiari di soggetti disabili con compromissione motoria totale (100% con assegno di accompagnamento) non in grado di conseguire la patente di guida nello specifico, soggetti con tetraplagia, tetraparesi, tetraparesi spastica e comunque disabilità fisico-motorie, residenti nel Comune di Pisa; soggetti che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno delle persone. Le domande dovranno pervenire dal 18 gennaio 2023 entro e non oltre il 31 ottobre 2023. Il fac-simile di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Pisa accedendo alla pagina dell’ufficio Sociale. La domanda dovrà essere protocollata presso l’URP del Comune di Pisa. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento risorse annualmente assegnate e saranno pari al 20% della spesa sostenuta per l’adattamento del veicolo. Per info: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/contributi-adattamento-veicoli-privati

Contributo per abbattimento barriere architettoniche. Possono presentare domanda per i contributi i residenti nel comune di Pisa che siano persone disabili con menomazione o limitazioni permanenti di carattere sensoriale o che abbiano residenza anagrafica negli edifici interessati dall’intervento di abbattimento delle barriere; i soggetti che esercitano la tutela, la potestà o l’amministrazione di sostegno delle persone. Sono ammessi ai contributi gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati in tutte le civili abitazioni e in tutte le parti condominiali. Gli interventi, finalizzati a garantire l’autonomia del richiedente, possono consistere in opere edilizie finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive; acquisto e installazione di attrezzature finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive. Gli interventi ammessi a contributo sono relativi a ristrutturazioni e riqualificazioni, non per alloggi di nuova costruzione.

Per una stessa unità immobiliare può essere concesso un solo contributo. Le domande dovranno pervenire entro il giorno 31 dicembre 2023. Per accedere al contributo è necessario presentare istanza mediante il modello predisposto che può essere scaricato dal sito del Comune di Pisa e la domanda dovrà essere protocollata all’URP. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento risorse assegnate dalla Regione Toscana: per la realizzazione delle opere edilizie, contributi non superiori al 50% delle spese sostenute; per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature contributi non superiore al 50% delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore ad 10.000 euro. I due contributi sono cumulabili fino ad un massimo di 17.500 euro. A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo. Per info: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/contributo-abbattimento-barriere-architettoniche-0