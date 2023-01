Edilizia scolastica di Volterra: la Provincia prosegue la progettazione e l'ammodernamento degli istituti

Approvata all'unanimità nella seduta del Consiglio Provinciale di giovedì 26 gennaio una mozione sull'edilizia scolastica di Volterra presentata dal Consigliere di Opposizione Paolo Moschi, e poi emendata dal gruppo di maggioranza Centro Sinistra per la Provincia di Pisa. "Attraverso gli emendamenti espressi dal nostro gruppo di maggioranza, abbiamo fatto il punto sulla progettualità per l'ammodernamento degli istituti superiori di Volterra", spiegano il Presidente della Provincia, Massimiliano Angori e la Consigliera all'Edilizia Scolastica, Cristina Bibolotti. "E' bene infatti precisare che alcuni istituti superiori della nostra Provincia, grazie anche all'impegno della struttura tecnica provinciale, sono stati oggetto di alcuni finanziamenti provenienti dal PNRR, in quanto tra le linee guida dell'Unione Europea c'era proprio il miglioramento e la ristrutturazione delle scuole. Relativamente a queste progettualità e a questi finanziamenti non sono stati presentati progetti specifici sugli istituti di Volterra in quanto per opportune valutazioni tecniche, le caratteristiche dei bandi non si adattavano perfettamente alle esigenze di riqualificazione degli stessi edifici", aggiungono Angori e Bibolotti.

"Tuttavia, è bene evidenziare", sottolinea la Consigliera Bibolotti "che oltre alla manutenzione ordinaria, per l’Istituto Niccolini di Volterra sono state investite recentemente risorse in lavori all’edificio per un totale di circa € 884.000, e che nel mese di dicembre 2022 è stato conferito l'incarico professionale per la progettazione degli interventi di riqualificazione ad uso scolastico dei locali di Vicolo del Forno che, una volta realizzati, consentiranno alla scuola di disporre di spazi aggiuntivi. Per l’Istituto Carducci, inoltre, oltre alla manutenzione ordinaria è stata investita la somma di circa € 100.000 per il ripristino della copertura danneggiata dagli eventi meteorologici del mese di agosto 2022. Nel 2023, inoltre è previsto l'avvio di un percorso progettuale volto alla sostituzione dell'intera copertura dell'edificio, partendo dalla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per il quale sono state stanziate le risorse necessarie per l'apposito incarico professionale. Tutto questo, anche per una questione di equità tra i territori, e tra gli studenti, delle diverse aree della Provincia di Pisa", aggiunge la Consigliera. " Proseguiremo, pertanto, come ovvio, nell’attività di progettazione per le scuole secondarie di secondo grado, comprese quelle di Volterra, al fine di partecipare ai futuri bandi di finanziamento, per migliorare il patrimonio edilizio