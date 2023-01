"Fare pace. La diplomazia di Sant'Egidio", la presentazione alla San Paolo di Empoli

Sabato 28 gennaio appuntamento in libreria con la pace. La San Paolo* Libri & Persone di Empoli e il comitato Empoli per la pace presentano "Fare pace. La diplomazia di Sant'Egidio" a cura di Roberto Morozzo della Rocca, San Paolo Edizioni con intervento del giornalista Michele Brancale. L'evento, in via del Giglio, è in programma alle 17.

"Piccola ONU di Trastevere? Formula italiana di risoluzione dei conflitti? Diplomazia parallela? Sono svariate le definizioni della Comunità di Sant’Egidio per le sue attività pacificatrici internazionali. Premio Balzan per la Pace e Premio Unesco per la Pace, in prima linea in molte aree calde del pianeta: qui c’è la storia di come la Comunità di Sant’Egidio sia diventata un soggetto decisivo nella soluzione di guerre civili e conflitti internazionali. Il libro presenta un’analisi delle principali iniziative di pace di Sant’Egidio.

Dal Mozambico all’Algeria, dal Guatemala al Burundi, dall’Albania al Kosovo, dalla Liberia alla Costa d’Avorio, dal Centrafrica al Togo, dalla Guinea Conakry al Niger, fino all’impegno ― non meno pacificatore ― per sconfiggere l’AIDS in Africa e per eliminare la pena di morte nel mondo, scorrono pagine di storia con un messaggio comune: la pace è sempre possibile e tutti, davvero tutti, possono contribuirvi".