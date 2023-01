Fibra su Ponte Vecchio, collaborazione tra Cassetti e Timenet

La necessità di avere una connettività costante e performante in un luogo a tutela storica, tra i pochissimi presenti al mondo con un vincolo sul commercio in ambito orafo. Questa l’esigenza principale che aveva la storica gioielleria Cassetti, che dal 1926 tratta i migliori marchi di orologeria, gioielleria, argenteria e articoli per la casa di alto livello e che possiede una delle sue sedi direttamente sul Ponte Vecchio di Firenze.

La visione industriale ha da sempre fatto percepire alla famiglia Cassetti l’importanza che la parte IT ricopre per l’evoluzione di un’azienda e, da oltre 25 anni, Filippo Cellai, IT Manager, traghetta l’azienda Cassetti nel mondo della tecnologia.

“Per ogni azienda moderna, sia essa piccola o una multinazionale, dotarsi di una tecnologia affidabile – e di conseguenza di un partner di qualità – è una delle priorità operative”, dichiara Filippo Cellai, IT Manager di Cassetti. “Questo ha spinto la gioielleria Cassetti a cercare un’azienda che potesse dotarla dell’infrastruttura adatta e sempre affidabile”.

La collaborazione tra Cassetti e Timenet ha avuto inizio nel 2017, anno in cui l'azienda di Empoli ha accettato la sfida e si è offerta di portare una connessione performante su uno dei ponti più antichi di Firenze, il Ponte Vecchio.

La conoscenza tra le due realtà è avvenuta tramite Andrea Bitossi, titolare di AM Consulting e uno dei più importanti partner di Timenet che, riscontrando e capendo le necessità di Cassetti ha presentato le proposte e le performanti soluzioni dell’azienda empolese, ottenendo subito un deciso interesse.

In un mondo dove connettività internet e cloud sono asset strategici per ogni impresa, avere al fianco qualcuno che ti realizzi ad hoc l’infrastruttura è qualcosa di impagabile”, aggiunge Cellai. “La nostra esperienza con Timenet è di estremo successo, non solo per la qualità delle sue soluzioni, ma anche per la serietà e l’affidabilità che hanno dimostrato negli anni. Inoltre, poter delegare eventuali problematiche e preoccupazioni riguardanti l’infrastruttura permette alle aziende, in questo caso Cassetti, di avere risorse interne che possono occuparsi di produrre valore”.

Il progetto di Timenet con AM Consulting ha previsto, per la connettività pensata appositamente per Cassetti, l’implementazione di un sistema intelligente, AlwaysOn, in grado di scambiare dinamicamente le connettività qualora la principale subisse un’interruzione. Le sedi sono interconnesse tra loro tramite VPN e tutte utilizzano per la telefonia la tecnologia VoIP, condividendo un centralino in cloud.

“Quello che abbiamo previsto per Cassetti possiede un livello di customizzazione unico”, dichiara Marco Ferraro, Direttore Commerciale di Timenet. “È stato un lavoro veramente impegnativo, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche logistico vista la dislocazione e il posizionamento delle varie location interessate. La vera differenza l’abbiamo fatta grazie al nostro servizio denominato di “Monitor Proattivo” che avverte l’IT Manager quando una delle connettività subisce un disservizio, ancora prima che lui se ne accorga, così da permettergli di intervenire tempestivamente”.