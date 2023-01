Fiesole, avvicendamento in Giunta: si dimette l'assessore Pancani

L’ Assessore del Comune di Fiesole Simone Pancani ha presentato le proprie dimissioni. Dice Pancani: “Con enorme dispiacere mi vedo costretto a dimettermi dalla carica di Assessore ai Servizi alla Persona a causa degli impegni di lavoro che al momento mi impediscono di dedicare ad un incarico così delicato e coinvolgente il tempo e l’attenzione necessaria. Voglio ringraziare in primo luogo il Sindaco Anna Ravoni che nel 2021 ebbe fiducia in me e tutte le persone che ho conosciuto in questi mesi e che in maniera diversa mi hanno trasmesso ed insegnato qualcosa. Si è trattato di un’esperienza veramente significativa che senza dubbio mi ha umanamente molto arricchito”.

Le parole del Sindaco Ravoni: “Ovviamente non può che dispiacermi la decisione dell’Assessore Pancani, che ringrazio per l’impegno dimostrato, anche se ben comprendo i motivi della sua decisione apprezzando molto la volontà di continuare a rimanerci comunque vicino”.

Pancani sarà sostituito da Alessandra Nencioni, già Assessore con le stesse deleghe, al quale proprio Pancani era subentrato nel 2021.

Ancora il Sindaco: “Sono davvero felice che Alessandra Nencioni con grande spirito di servizio abbia accettato di fare rientro in Giunta. Si troverà a lavorare nuovamente in un campo che ben conosce e che nei prossimi mesi avrà bisogno di una cura particolare per gestire al meglio le importanti questioni del settore sociale; penso, tra le altre, alla vicenda ormai avviata per la rinascita dell’Ospedale di San Antonino, il processo di costruzione della Società della Salute fiorentina Sud Est con il definitivo abbandono da parte di Fiesole di quella Nord Ovest, la delicatissima questione dei trasporti sociali a favore delle persone anziane e disabili. Senza inoltre dimenticare l’importante ed ormai prossima scadenza elettorale del 2024”.

Fonte: Comune di Fiesole - Ufficio Stampa