Buongiorno la ricetta di oggi arriva direttamente da casa Michelà. Mio marito Spartak non mangia volentieri i finocchi e nel fine settimana ha pensato lui a preparare il pranzo. Gli ho detto di trovare una ricetta che gli piacesse per cucinarli.

I finocchi si mangiano anche crudi a pinzimonio, spesso questo ortaggio è associato a diete dimagranti, ma ci sono dei modi di cucinarli che li rendono molto buoni e gustosi e vi assicuro che vi leccherete le dita.

La foto che vedete è quello che è rimasto dei finocchi in forno. Sono buonissimi e gustosi semplici da preparare.

La ricetta l'ha presa da #casapappagallo

Spartak ha iniziato da circa un'anno a cucinare e guarda spesso i video di Casa Pappagallo per preparare nuove ricette.

FINOCCHI AL FORNO

Ingredienti

Finocchi 1.2 kg

Parmigiano Reggiano 100 g

Burro 40 g

Sale qb

Pepe nero qb

Preparazione

Per prima cosa quando volete fare i finocchi al forno, mondateli quindi tagliateli a metà e divideteli in 3-4 spicchi in base alle dimensioni, la cosa impostante è non rimuovere la base in modo che gli spicchi rimangano integri. Mettete ora i finocchi a lessare in acqua bollente salata per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo scolateli e lasciateli raffreddare affinché risultino facilmente manipolabili. Posizionate i finocchi in una pirofila da forno, salate e pepate quindi unite qualche fiocchetto di burro e cospargete di parmigiano grattugiato. Trasferite in forno preriscaldato a 200°C statico per circa 20 minuti, per ottenere una maggiore gratinatura potete completate la cottura con qualche minuto di grill a 250°C.

Spartak

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.