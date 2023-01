Firenze, disservizio elettrico al Q2: tutte le utenze rialimentate

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che questa pomeriggio, poco prima delle ore 17:00, a Firenze nella zona compresa tra via Calatafimi/via Cento Stelle e via dell’Arcolaio/via Soldani, lungo la linea elettrica di media tensione denominata “Martini”, si è verificato un disservizio a causa di un doppio danneggiamento su due punti del cavo, cosicché le utenze situate tra i due tratti di linea interessata sono rimaste prive di elettricità.

Le squadre operative di E-Distribuzione – coadiuvate dal Centro Operativo di Firenze che ha restituito elettricità con manovre in telecomando ad una parte della clientela collocata in porzioni di rete cosiddette “controalimentabili” da linee di riserva – sono immediatamente intervenute sul posto per eseguire operazioni di modifica assetto del sistema elettrico ed effettuare le operazioni di riparazione, che hanno consentito di ripristinare il servizio elettrico per le restanti utenze intorno alle 18:30.

E-Distribuzione si scusa per il disagio e ricorda che per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.html.

Fonte: Enel Comunicazione Italia