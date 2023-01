Firmato il nuovo accordo tra Confcommercio Pisa e FederAlberghi Pisa

Con l'accordo stipulato tra Confcommercio Provincia di Pisa e FederAlberghi Pisa e Provincia, firmato nella sede di via Chiassatello dai rispettivi presidenti Stefano Maestri Accesi e Andrea Romanelli nasce ufficialmente FederAlberghi Confcommercio Provincia di Pisa, una nuova realtà associativa, forte di una ampia e solida rappresentanza delle strutture alberghiere e ricettive dell'intera provincia pisana, da far valere nei rapporti istituzionali, con le amministrazioni pubbliche del territorio e con i principali player turistici.

“Un ritorno alle origini che permette all'associazione di categoria leader sul territorio e alla federazione maggiormente rappresentativa del settore di tornare a fare squadra ed avere obiettivi e sinergie comuni, nell'ottica di un concreto supporto all'incoming e al turismo, che rappresenta l'industria più importante per Pisa e la sua provincia” afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi.

Al vertice di Federalberghi Confcommercio Provincia di Pisa, Andrea Romanelli, che ricoprirà la carica di Presidente. “Questo accordo per noi significa molto, è un'ottima opportunità per entrambe le associazioni di portare nuova linfa al comparto turistico. Con questo accordo rappresentiamo il 99% delle strutture ricettive di Pisa e provincia e ci rimboccheremo subito le maniche per metterci al lavoro”.

“Un momento fondamentale per il comparto turistico della nostra città” dichiara l'assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini “a maggior ragione in un periodo storico in cui è necessario fare sintesi dopo quello che le nostre imprese hanno attraversato. Un segnale importante che dimostra quanto sia necessario collaborare per l'obiettivo di rendere Pisa una vera e propria destinazione turistica”.

Romanelli sarà supportato nel nuovo incarico dal vicepresidente vicario Roberto Tommasoni. “Un'unione fortemente voluta da tutti noi: il risultato di azioni svolte insieme ci ha fatto capire che attraverso una stretta collaborazione avremmo amplificato i nostri risultati”.

“Uniamo una grandissima organizzazione con grandissime competenze, difficile pensare che non si possano raggiungere gli obiettivi prefissati sia di breve che di lungo termine” afferma il legale di FederAlberghi, avvocato Giorgio Benedetti.

“Le due realtà sono sempre state molto vicine, quello di FederAlberghi in Confcommercio è un ritorno naturale che può aprire importanti prospettive” le parole dell'imprenditore Nicola Piegaja.

“Rappresentare la stragrande maggioranza delle strutture ricettive e del turismo alberghiero di Pisa e provincia è una grande responsabilità: gli imprenditori del settore costituiscono l'asse portante del sistema turistico pisano e starà a noi lavorare per costruire qualcosa di importante, aumentando la qualità dell'assistenza e dei servizi offerti e garantendo lor un'adeguata rappresentanza” conclude il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

L'obiettivo resta quello di valorizzare gli interessi economici e sociali degli imprenditori turistici pisani e di favorire il riconoscimento del loro ruolo sociale, l'affermazione dell'economia turistica, la promozione dell'offerta turistico ricettiva, interagendo al massimo con tutte le altre categorie del settore turistico costituite in Confcommercio.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa