Nuovo fontanello di acqua pubblica per Empoli, nascerà a Ponzano

Nel 2023 anche a Ponzano sarà attivato un fontanello di acqua ad alta qualità. Si tratta del sesto impianto realizzato nel comune di Empoli.

La zona individuata dopo il sopralluogo dei tecnici è in corrispondenza del parcheggio di fronte alla scuola primaria “C. Colombo”. I lavori verranno effettuati da Acque che oltre alla progettazione e alla realizzazione del fontanello, si occuperà della sua manutenzione. Il Comune di Empoli cofinanzierà l’opera con un contributo di 30.500 euro.

Anche quello di Ponzano erogherà gratuitamente acqua della rete idrica "immediatamente buona da bere", tramite un sistema che elimina il cloro (sostanza che serve a potabilizzare l'acqua lungo tutto il percorso dell’acquedotto) assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta. Si tratta di un grande investimento del comune di Empoli e Acque Spa a favore dell’ambiente, per ridurre il consumo di bottiglie di plastica, ma anche a beneficio di tutta la popolazione che avrà a disposizione un’altra fonte di acqua ad alta qualità, gratuita.

Il primo fontanello di acqua ad alta qualità in città fu realizzato nel 2008, nei presso dello stadio Castellani, in via della Maratona; nel 2021 è stato sottoposto a un completo rinnovamento della parte impiantistica. Successivamente nel corso degli anni si sono poi aggiunti i fontanelli di Santa Maria (in via Pio La Torre), Ponte a Elsa (via dell'Osteria Bianca), e nel 2022 quelli di Pozzale (via Sottopoggio per San Donato) e Avane (via Peruzzi). Con l’aggiunta dell’impianto di Ponzano, Empoli si conferma di gran lunga il comune con il maggior numero di fontanelli attivi sul proprio territorio comunale nel territorio gestito da Acque: un risultato raggiunto grazie anche ai fondi messi a disposizione dell’amministrazione comunale per questo specifico progetto.

In attesa di conoscere i dati del 2022, in media un fontanello di acqua ad alta qualità nel comune di Empoli eroga quasi 750mila litri di acqua in un anno, evitando in totale la produzione di circa 20 tonnellate di plastica mono-uso, rispetto all’alternativo acquisto di acqua in bottiglia, e un risparmio stimato di oltre 150mila euro.

"Ecco un nuovo fontanello per l’acqua pubblica. Un impegno di mandato, quello di realizzare un fonatanello in ogni frazione, che stiamo portando avanti passo dopo passo – ha dichiarato Fabio Barsottini, vice sindaco del Comune di Empoli - Tutti i residenti e i passanti per via di Ponzano potranno così fare rifornimento di acqua dal fontanello ridicendo considerevolmente l’uso di plastica e contribuire a ridurre il proprio impatto sull’ambiente".