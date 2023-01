Galli (Lega) all'ospedale di Empoli: "Palese mancanza di spazi"

Prosegue il viaggio del Consigliere regionale della Lega Giovanni Galli nei principali presidi ospedalieri della Regione ed in particolare dove vengono segnalate problematiche all’interno del Pronto soccorso. Stamani è stata la volta dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove Galli, accompagnato dai Segretari comunali della Lega di Empoli, Tiziana Bianconi e di Castelfiorentino, Susi Giglioli, ha incontrato e si è confrontato con il Direttore sanitario, dott.ssa Guarducci, e quello del Pronto Soccorso, dott. Vanni. «E’ stata una “chiacchierata” lunga e costruttiva ed anche in questo caso voglio sottolineare la disponibilità al confronto da parte della dirigenza– racconta Galli. La Direzione sanitaria del San Giuseppe, ci ha abbastanza rassicurato sulle necessità organiche e ci ha segnalato l’imminente inizio dei lavori di recupero del famigerato “blocco H”, che dovrebbero vedere il via a primavera; è previsto anche un ampliamento del Pronto soccorso per renderlo più funzionale alle esigenze della popolazione. Rimangono però le problematiche del cosiddetto turn over: gli “ingressi” risultano più alti delle “uscite”, soprattutto a causa della mancanza di strutture intermedie territoriali dedicate e questo provoca un effetto imbuto che si ripercuote a catena». «Il quadro che si sta delineando, visita dopo visita, appare sempre più chiaro: al netto delle problematiche dei singoli presìdi, ci appare sempre più evidente, dunque, come la Sanità toscana stia pagando lo scotto di una riforma, quella del 2015 che noi abbiamo sempre contestato, che è stata portata avanti senza prima creare quelle fondamenta strutturali e di organico che oggi sono causa delle situazioni riportate quasi quotidianamente dalla stampa – spiega il Consigliere.” “La carenza di personale, in particolar modo di medici, lo abbiamo detto a più riprese-insiste Galli- era annunciata da un decennio, eppure la Toscana non si è fatta trovare pronta; c’è poi la questione strutturale dove, come a Empoli, ma non solo, ci troviamo di fronte a spazi non funzionali alle necessità ed ad importanti carenze di strutture territoriali, che tradotto significa accessi impropri al Pronto soccorso e mancanza di luoghi dove svolgere le cure intermedie, liberando così posti letto in ospedale». «In relazione alla situazione del Pronto soccorso devo dire che, almeno questa mattina, la situazione è parsa del tutto tranquilla e sotto controllo – conclude Giovanni Galli; ad ogni modo, ritengo che il confronto con chi opera tutti i giorni in prima linea sia il miglior modo per comprendere e di conseguenza proporre correttivi e soluzioni, che non arrivano certo da chi sta comodamente dietro una scrivania. A buon intenditor, poche parole…».

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa