Giorno della Memoria, al Conservatorio Cherubini 'Musica e Memoria tra Italia e Germania'

Dal prossimo febbraio 2023 al giugno 2024, gli allievi italiani e tedeschi si incontreranno in Toscana per studiare due opere musicali scritte da un compositore italiano e uno tedesco, che verranno eseguite in prima assoluta il 29/06/2024 in occasione dell’ottantesimo anno dagli eccidi di San Pancrazio e Civitella in Val di Chiana. Le opere sono state commissionate al compositore tedesco Stanislav Rosenberg, musicista di nazionalità tedesca e di origine ucraina ed ebraica, e la seconda ad un compositore italiano che è in via di definizione.

Il progetto promosso dal Prof. Giorgio Albiani, docente del conservatorio di Firenze e delegato all’Internazionalizzazione e dal Prof. Georgi Mundrov, docente della Hochschule für Musik di Saarbrucken, si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali e di convenzione tra Associazione Culturale D.I.M.A. di Arezzo, Il Conservatorio Statale di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, la Hochschule für Musik di Saarbrucken, Förderverein e di Musik und Kunst an Zauberberg e.V. in Kelkheim im Taunus – Germany, in sinergia e collaborazione con i Comuni di Bucine e di Civitella in Val di Chiana.

“La memoria è un nostro preciso dovere. E farlo con i giovani è ciò che di più utile le istituzioni possano fare. Opporsi all'oblio. Non dimenticare mai l'orrore in cui è caduta l’umanità” dichiara la Presidente del Conservatorio Luigi Cherubini, On.le Rosa Maria Di Giorgi

All’iniziativa interverranno la Presidente Rosa Maria Di Giorgi, il Direttore Giovanni Pucciarmati, il delegato all’internazionalizzazione Giorgio Albiani del Conservatorio di Firenze, il Direttore di ISIA Design Francesco Fumelli, Nicola Benini sindaco di Bucine (AR), Claudia Del Tongo Assessore alla Cultura di Civitella in Val di Chiana (AR), Georgi Mundrov, pianista e docente della Musik und Kunst an Zauberberg e.V. e della Hochschule für Musik Saar .

La giovane violinista tedesca Laura Ochmann, Francesco Russo alla chitarra e Georgi Mundrov al pianoforte eseguiranno musiche di Piazzolla, Kreisler, Sarasate, V. Monti.

Fonte: Ufficio Stampa