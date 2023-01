Giorno della Memoria, il Comune di Vinci patrocina le iniziative di Anpi e Aned

Il Comune di Vinci patrocina l'iniziativa delle sezioni Anpi dell'Empolese-Valdelsa e della sezione Aned Empolese-Valdelsa in occasione del Giorno della Memoria di domani. Nello specifico è prevista, in una scuola e a teatro, la rappresentazione di uno spettacolo teatrale dal titolo 'Storia di un uomo magro' dell'attore e regista Paolo Floris. Lo spettacolo è la rappresentazione visiva delle 'Memorie' di Vittorio Palmas, deportato nel campo di concentramento di Bergen Belsen, lo stesso campo che ha visto la detenzione e la morte di Anna Frank. Si potrà assistere a 'Storia di un uomo magro' il 31 gennaio (all'Istituto superiore Enriques di Castelfiorentino), il 1 febbraio (al nuovo cinema teatro Pacini di Fucecchio e ad Empoli).



“Lo spettacolo 'Storia di un uomo magro' è il toccante racconto di Vittorio Palmas e siamo fieri di patrocinare l'evento organizzato da Anpi e Aned – hanno commentato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e l'assessore alla Memoria Mila Chini -. Adesso che, per motivi anagrafici, le persone che hanno vissuto questo orrore e sono sopravvissute se ne stanno andando, dobbiamo essere noi bravi a ricordare, a tramandare cosa ha rappresentato quel periodo. E' sbagliato pensare che la storia possa tornare da sola, la storia può tornare se le persone lo permettono. E noi non dobbiamo più permettere che quel rischio si ripresenti”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa