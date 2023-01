Giorno della memoria, testimonianze e cinema per gli studenti di Poggibonsi

Giorno della memoria o meglio settimana della memoria alla Secondaria di 1 grado "Leonardo Da Vinci", Comprensivo 2 Poggibonsi. I ragazzi delle terze hanno visto un video con una testimonianza di uno dei tanti dei nostri giovani soldati partiti per la guerra e poi finiti nei campi nazisti.

Il ragazzo di ieri è Alfiero Terrosi di Seggiano deportato nei campi di concentramento in Germania, a Salzhof vicino Berlino. Un video registrato dal pronipote seduti al tavolo della cucina, dove Alfiero ripercorre la sua esperienza: la fame, il lavoro in una fabbrica, la punizione per aver rubato ben tre patate, la solidarietà di persone comuni che comprendevano la sua sofferenza perché avevano un figlio in guerra, l’angoscia di un giovane che per tre anni non aveva potuto avere notizie dalla sua famiglia, e quando ritornò era irriconoscibile perché pesava solo 45 chilogrammi. Il video è stato il punto di partenza di un lavoro che il giorno 25 gennaio ha visto protagoniste la dr.ssa Cristiana Panseri, sociologa e Susanna Bernardi per anni presidente del nostro comitato dei genitori, che hanno incontrato le classi terze per discutere su quanto sia ancora oggi importante la memoria. Discorso tra l’altro stimolato anche da una recente riflessione della senatrice Liliana Segre.

L’intervento, iniziato con un breve intervento della preside e poi della sig.ra Bernardi che ha invitato i ragazzi ad una prima riflessione grazie a una poesia di Franco Arminio, è stato molto interessante. I ragazzi sono stati invitati a riflettere sul bene e sul male e ad usare il pensiero critico solo così certe cose non ritorneranno. La dott.ssa Panseri ha focalizzato l’attenzione degli studenti sulla deumanizzazione del nemico portando esempi tratti anche da uno dei più noti saggi di Hannah Arendt, "La banalità del male".

Il lavoro per le terze continua al cinema Garibaldi il 27 con il film "Una volta nella vita". Le classi prime e seconde invece hanno lavorato a scuola. Le prime hanno usato come riferimento il filmato "La stella di Andra e Tati", per le seconde visione in classe del film "Jona che visse nella balena" o "Un sacchetto di biglie". Al Cinema Garibaldi la nostra scuola ritorna dopo tre anni riprendendo una tradizione che si era dovuta interrompere a causa della pandemia.

Fonte: Ufficio stampa